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суббота, 01 августа 2020 21:29

Россия разжигает в Украине войну "все против всех" - глава Службы внешней разведки

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Россия разжигает в Украине войну &quot;все против всех&quot; - глава Службы внешней разведки
Россия ведет против Украины "хитрую войну". Фото: РБК

Российские спецслужбы активно проводят спецоперации чтобы создать конфликты и максимально разделить украинское общество.

Главная задача для россиян - дискредитировать украинскую национальную идею и западный вектор движения, сообщил в своей статье в издании "Зеркало недели" глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

Фактически говорится о попытках разжечь на территории нашего государства "войну всех против всех" и проведении на этом фоне политически диверсионной или силовой операции по смене руководства государства, - подчеркнул он.

Главная цель Российской Федерации - дестабилизировать ситуацию в Украине до такого уровня, чтобы Кремль поднял вопрос "гуманитарной помощи", чтобы "перекрыть кислород Украины братскими объятиями".

Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и "киевскую власть", которая якобы предала предвыборные обещания относительно мира на Донбассе, - написал Кондратюк.

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Напомним, есть версия, что военные учения "Кавказ-2020", запланированные Россией на эту осень, могут послужить не просто для захвата водной инфраструктуры Херсона, но и для оккупации всего юга Украины.

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