Россия пригрозила Украине "началом конца" и объявила дату "нормандской встречи"

Козак заявил, что Украина не приложила достаточно усилий, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе. Фото: Reuters

Куратор вопроса Донбасса в Кремле и заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал на 19 апреля новые переговоры Украины, РФ, Франции и Германии.

"Если бесконечно петлять, то, боюсь, что сегодня взят курс на замораживание этого конфликта", - заявил Козак на пресс-конференции 8 апреля.

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Он подчеркнул, что Россия встанет на защиту жителей оккупированных территорий Донбасса, если возобновятся масштабные боевые действия.

Козак заявил, что если Украина начнет наступление на Л/ДНР, то это станет ее "началом конца". В то же время сказал, что реальных намерений начинать полномасштабные боевые действия на Донбассе у Киева нет.

Дмитрий Козак заявил, что Россия в 2019 году предлагала привлечь Виктора Януковича, 4-го президента Украины, к переговорам в Трехсторонней контактной группе "для урегулирования ситуации на Донбассе".