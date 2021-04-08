Россия пыталась протолкнуть Януковича к работе в ТКГ

Россия стремилась закрепить в ТКГ Януковича. Фото: Reuters

Россия в 2019 году предлагала привлечь Виктора Януковича, 4-го президента Украины, к переговорам в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак.

По его словам, в августе 2019 году украинская сторона возмутилась присутствием представителей так называемых "республик Донбасса" в ТКГ.

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"Они предложили: пусть стороной для обсуждения будут не те, кто сейчас, а депутаты местных советов, которые были избраны на выборах в 2010 году. Хорошо, попробуем. А если вам предложат... за стол переговоров посадить президента, который был избран в 2010 году? Сразу желание обсуждать фундаментальные причины кризиса исчезли", - отметил Козак.

Бывшего президента Виктора Януковича выбрали в 2010 году. В разгар Революции достоинства в феврале 2014 года он бежал в Россию. На пресс-конференции в феврале 2019 года Янукович заявлял, что готов просить об обмене пленными лично президента России Владимира Путина. Он также призвал предоставить автономию Донбассу в составе Украины. В марте СНБО Украины ввела национальные санкции против Януковича. Они распространяются на все его имущество и активы в Украине.