Меркель призывает Путина уменьшить стягивание войск к границам Украины

Канцлер Германия и президент России обсудили взимания оружия к границам Украины. Фото: kremlin.ru

Между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель состоялся телефонный разговор. Немецкий канцлер призвала Путина сократить военное присутствие у границ Украины.

Меркель призвала президента РФ к деэскалации ситуации на Донбассе, пишет Reuters.

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"Меркель требовала телефонного звонка с президентом Владимиром Путиным, чтобы Россия сократила военное присутствие у границ Украины", - сообщила пресс-служба канцлера.

Россия стягивает войска к границе с Украиной. В частности солдаты расположились на севере, на полигоне Погоновое, примерно в 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями.