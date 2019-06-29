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суббота, 29 июня 2019 10:24

Россия отобрала последний храм ПЦУ в Крыму

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Россия отобрала последний храм ПЦУ в Крыму
В Крыму больше не будет храмов православной церкви Украины

Подконтрольный Москве суд в Крыму принял отобрать у Крымской епархии канонической Православной церкви Украины ее главный храм, кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе, в здании которого также работает епархиальное управление.

Как посановил Арбитражный суд в Крыму, здание должно быть передано в пользование "министерства имущества" в системе российской власти на полуострове, Крымская епархия ПЦУ также оплатить судебные сборы на сумму в 12 000 рублей (сейчас это почти 5000 гривен), сообщает проект Радио Свобода Крим.Реалии, который пытается получить комментарии представителей украинской церкви по этому поводу. Об этом пишет radiosvoboda.org

Ранее архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент сообщал, что российские власти Крыма требует "освободить помещение" кафедрального собора Святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе и направила предписание об "освобождении помещений" собора.

В российском "Минимущества Крыма" объяснили требование к епархии покинуть здание кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.

Как пояснил представитель Крымской епархии в Европейском суде по правам человека Сергей Заяц, решение фактически означает физическую ликвидацию управления Крымской епархии УПЦ, которая остается без помещения для своей деятельности. По его словам, формальным иском для судебного иска стала "надуманная задолженность (за аренду) на сумму в 1 гривну". При этом местные власти, даже не дожидаясь решения суда, начала в здании ремонт, так что через разобранную крышу значительную часть храма подтопило.

По данным Регионального центра прав человека, более 40 общин бывшей УПЦ КП в Крыму уже за первый год российской оккупации состоянию на 2015 год оставались только 11 из 8 храмами, по крайней мере в трех случаях власть захватывала помещения храмов - в Севастополе, Симферополе и селе Перевальном.

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Значительная часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ (Московского патриархата), которая продолжает действовать на оккупированном Россией полуострове. Москва, утверждая о "вступлении Крыма в состав России", при этом не насадила на полуострове непосредственно Русскую православную церковь.

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Дата
29
июня

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