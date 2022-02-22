Россия объявила войну Украине, признав "аббревиатурные образования" - Кличко

Виталий Кличко эмоционально обратился к украинцам. Фото: КГГА

"Признание" Россией оккупированных территорий на Востоке Украины - это полное пренебрежение международным правом и суверенитетом независимых стран.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время обращения к украинцам 22 февраля, передает Gazeta.ua.

По словам Кличко, Россия своими действиями "фактически объявила войну Украине".

"В Донецке и Луганске куча российских войск, двигавших туда всю ночь. Оперативно после выступления Путина и признания им аббревиатурных образований зашла орда, называющая себя миротворцами", - сказал мэр.

Кличко подчеркнул, что президент России Владимир Путин своим решением перечеркнул дипломатические усилия для преодоления кризиса. И останавливаться не собирается.

"Поэтому партнеры Украины должны безотлагательно ввести весь пакет санкций против агрессора, который согласовали страны ЕС и НАТО. Мы благодарим те государства, лидеры которых уже заявили о готовности применить санкции. Времени на разговоры нет, имперские амбиции нужно остановить. Потому что аппетиты агрессора будут расти. И не только по Украине", - сказал он.

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Кличко добавил, что Путин "цинично и неадекватно" поставил под вопрос существование украинского государства и украинского народа. Также призвал врага смириться с избранным путем развития Украины.

"Русь была Киевской, а Киев - величественным городом. Еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва. Поэтому смиритесь с этим. И поймите наконец: Украина выбрала свой путь и свое будущее. И оно - не в российской империи. А в цивилизованном демократическом сообществе стран", - резюмировал мэр.

21 февраля Владимир Путин признал так называемые ЛНР и ДНР "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".