Россия не предлагает скидку на газ. Она хочет купить Украину со скидкой – Яценюк

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 144
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 3969
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6552
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19566
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6327
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3133
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
9
10
3
4
3
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Видео
Все видео
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому
"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому
Поймали десятого нардепа-кнопкодава
Поймали десятого нардепа-кнопкодава
Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы
Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы
Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства
Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6552
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2007
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2358
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6327
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 990
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 99
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
четверг, 05 декабря 2019 21:48

Россия не предлагает скидку на газ. Она хочет купить Украину со скидкой – Яценюк

  Комментировать
Россия не предлагает скидку на газ. Она хочет купить Украину со скидкой – Яценюк
У случае запуска "Нордстрим-2" и отсутствия в Украине транзитного контракта, наш бюджет будет терять $ 3 млрд ежегодно. Фото: "Зеркало недели"

В энергетических вопросах Украина не имеет права отказаться ни от одного судебного иска.

"Выиграть все, поднять переговорную позицию до самого верха. Россия должна ответить в том числе и за нарушение международного торгового права", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк 5 декабря, открывая Форум Безопастности молодых лидеров во Львове.

Он также отметил, что является жестким противником проекта "Нордстрим-2". В отношении этого нужна жесткая позиция европейских партнеров.

Основатель Фонда "Открой Украину" подчеркнул, что в случае запуска "Нордстрим-2" и отсутствия в Украине транзитного контракта, украинский бюджет будет терять $ 3 млрд ежегодно. За десять лет это минус $ 30 млрд: "Какой европейский бюджет компенсирует нам 30 миллиардов долларов?"

"Мы за урегулирование энергетического конфликта. Не мы его провоцировали, а те, кто спровоцировали энергетический конфликт, уже понесли ответственность в Стокгольмском суде. Это Россия. То есть мы за подписание транзитного договора на европейских условиях", - подчеркнул Арсений Яценюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дипломат призывает быть реалистами касательно отношений с Россией

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году он как премьер-министр принял решение судиться с российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

"Мало кто верил, что мы выиграем. Я верил и знал. Мы выиграли. Россия должна Украине деньги. Это доказал Стокгольмский арбитраж. Мы и апелляции выиграли. И так же мы выиграем еще и транзитный контракт".

По поводу недавних предложений российской стороны о скидке на газ, Арсений Яценюк отметил: "Россия не предлагает скидку на газ. Россия предлагает купить Украину со скидкой. Мы прожили без российских скидок и российского Газпрома четыре года. И еще проживем очень долго и счастливо без них".

5 декабря на Форуме безопасности молодых лидеров во Львове премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк вспомнил о 25-летии подписания Будапештского меморандума.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия не предлагает скидку на газ. Она хочет купить Украину со скидкой – Яценюк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

"Тогда мы перли на фронт все, что могли - еду, одежду и технику" - в Украине празднуют День волонтера

Первая студия Уолта Диснея была гаражом

Москва поддержала создание народной республики в Польше

Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов

Люди отовариваются и напиваються - отменили поправку конституции

Самое читаемое
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 26163
Зинченко нужно уходить из команды
Зинченко нужно уходить из команды
 Просмотров: 10539
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 9729
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
21
 Просмотров: 8335
&quot;Это разрыв&quot;: Тина Кароль показала секс в откровенном боди
"Это разрыв": Тина Кароль показала секс в откровенном боди Просмотров: 7623
Политика
Стратегическая цель Путина - СССР версии 2.0. Ноль он и получит - Яценюк
Стратегическая цель Путина - СССР версии 2.0. Ноль он и получит - Яценюк Просмотров: 378
Саммит "нормандского формата" станет тестом для европейских стран
Саммит "нормандского формата" станет тестом для европейских стран Просмотров: 144
Цель президента России - посадить Порошенко - Gazeta Wyborcza
Цель президента России - посадить Порошенко - Gazeta Wyborcza Просмотров: 360
Зеленский появился на обложке журнала Time
Зеленский появился на обложке журнала Time Просмотров: 387
Рада не смогла уволить Яременко с должности главы комитета
Рада не смогла уволить Яременко с должности главы комитета Просмотров: 558
Больше всего комментируют
5
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
4
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
4
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
Голосов: 13970
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua