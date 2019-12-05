Россия не предлагает скидку на газ. Она хочет купить Украину со скидкой – Яценюк

У случае запуска "Нордстрим-2" и отсутствия в Украине транзитного контракта, наш бюджет будет терять $ 3 млрд ежегодно. Фото: "Зеркало недели"

В энергетических вопросах Украина не имеет права отказаться ни от одного судебного иска.

"Выиграть все, поднять переговорную позицию до самого верха. Россия должна ответить в том числе и за нарушение международного торгового права", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк 5 декабря, открывая Форум Безопастности молодых лидеров во Львове.

Он также отметил, что является жестким противником проекта "Нордстрим-2". В отношении этого нужна жесткая позиция европейских партнеров.

Основатель Фонда "Открой Украину" подчеркнул, что в случае запуска "Нордстрим-2" и отсутствия в Украине транзитного контракта, украинский бюджет будет терять $ 3 млрд ежегодно. За десять лет это минус $ 30 млрд: "Какой европейский бюджет компенсирует нам 30 миллиардов долларов?"

"Мы за урегулирование энергетического конфликта. Не мы его провоцировали, а те, кто спровоцировали энергетический конфликт, уже понесли ответственность в Стокгольмском суде. Это Россия. То есть мы за подписание транзитного договора на европейских условиях", - подчеркнул Арсений Яценюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дипломат призывает быть реалистами касательно отношений с Россией

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году он как премьер-министр принял решение судиться с российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

"Мало кто верил, что мы выиграем. Я верил и знал. Мы выиграли. Россия должна Украине деньги. Это доказал Стокгольмский арбитраж. Мы и апелляции выиграли. И так же мы выиграем еще и транзитный контракт".

По поводу недавних предложений российской стороны о скидке на газ, Арсений Яценюк отметил: "Россия не предлагает скидку на газ. Россия предлагает купить Украину со скидкой. Мы прожили без российских скидок и российского Газпрома четыре года. И еще проживем очень долго и счастливо без них".

5 декабря на Форуме безопасности молодых лидеров во Львове премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк вспомнил о 25-летии подписания Будапештского меморандума.