Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО - Столтенберг

В НАТО заявили, что процесс вступления Украины никак не касается России. Фото: Reuters

Кремль не должен бояться возможного вступления Украины в НАТО, потому что расширение Альянса всегда приводило к укреплению мира.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг после министерской встречи в Брюсселе, передает "Європейська правда".

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"Частично из-за того, что НАТО - оборонительный альянс, отчасти потому, что Украина и 30 стран-союзников будут решать, готова ли Украина присоединиться к Альянсу. Ни одна другая страна не может вмешиваться в этот процесс. Потому что Украина - суверенное и независимое государство, имеющее право выбирать свой путь", - сказал Столтенберг.

Министры обороны НАТО собираются согласовать новый генеральный план защиты от потенциального нападения России. Министерская встреча НАТО состоялась в Брюсселе 21-22 октября.