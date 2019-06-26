Россия назвала условия, при которых пленные украинские моряки вернутся домой

Кремль не спешит отпускать пленных украинцев. Фото: Радио Свобода

Российская Федерация готова передать Украине захваченных моряков, если Киев даст гарантии их уголовного преследования по российским законам.

МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации с предложением, чтобы Украина дала письменные гарантии продолжения уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

"Считаем это предложение России неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву. В этой связи требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить Приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков", - говорится в сообщении.

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Раньше сообщалось, что Россия направила отчет о выполнении решения Международного трибунала ООН, но продолжает удерживать военнопленных в тюрьме.