"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона

"Нормандский формат сейчас следует рассматривать как один из элементов стратегической переговорной игры, которую РФ ведет из США и НАТО", говорит Юлия Осмоловская. Фото: Reuters

8 февраля между президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эммануэлем Макроном состоялись длительные переговоры в Мариинском дворце, Киеве. Перед этим французский лидер взлетал к главе государства страны-агрессора Владимиру Путину. В обращении к СМИ Макрон заявил, что Франция и Германия продолжат "играть роль посредника, чтобы урегулировать конфликт".

О чем действительно договаривались лидеры стран и идет ли речь о уступках России со стороны украинской власти – Gazeta.ua рассказала Юлия Осмоловская, исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы, дипломатка.

Нормандский формат и Минские договоренности. Ждать ли прогресса в мирном урегулировании в ближайшие недели?

Нормандский формат сейчас следует рассматривать как один из элементов стратегической переговорной игры, которую РФ ведет с США и НАТО, с отдельными странами-членами Альянса. С присоединением Китая, в какой-то степени. Главное для Кремля получить уступки со стороны Запада по поводу российских беспокойств и предложений обновления европейской архитектуры безопасности. Поскольку этот процесс уже начался, то любую динамику в Нормандском формате Россия будет привязывать к общим очеркам европейской конструкции безопасности. Это подтвердили ответы, которые мы услышали от Макрона и Путина на их пресс-конференции, а затем и на пресс-конференции между Зеленским и президентом Франции. Любая динамика в формате Нормандии, Минских договоренностей будет привязана к уступкам в переговорах между Россией и США и НАТО о гарантиях безопасности для РФ.

В этих переговорах есть место урегулированию накопления русских войск на наших границах?

Этот вопрос поднимается. Я уверена, что президент РФ на встрече с Макроном именно так и говорил, что "они настроены увидеть динамику в Минском процессе, к конструктивной встрече в рамках Нормандского формата и тому подобное". Это общие дипломатические изречения. Они должны создать у нас иллюзию о том, что российская сторона готова вести переговоры. Поэтому в ближайшие недели ожидаем прогресс в Нормандском формате. А на самом деле, РФ ожидает, как будут действовать Соединенные Штаты и страны ЕС. Поэтому Макрон намекал, что он является посредником в этих предложениях в европейской безопасности и Нормандском формате. Эти два процесса сейчас выглядят очень связанными – это цитата самого Макрона.

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О чем договорились на встрече в Киеве президенты Украины и Франции? Можно предполагать?

Они могли договориться, но о чем – нам неизвестно. Если завтра состоится встреча советников по внешнеполитическим вопросам в рамках Нормандского формата, значит, можно сказать, что есть какое-то движение с украинской стороны. Которого мы пока не видим. Потому что Макрон на пресс-конференции с Путиным сказал: хорошо, что украинская сторона выполнила свои обязательства и отозвала законопроект о переходном правосудии, о чем договорились в рамках предварительных консультаций. Понятно, что это были обязательства, взятые на себя украинской стороной. И выполнила их. Сейчас может происходить та же игра, просто эти договоренности мы пока не видим. Но на каком-то этапе это должно стать публичным.

Что означает заявление Макрона о том, что Зеленский отозвал законопроект по Донбассу по требованию Нормандии?

На практике это означает, что российская сторона сопротивляется проведению встреч в рамках Нормандской четверки, говорит о том, что встречаться имеет смысл, когда стороны выполняют взятые на себя обязательства. Соответственно, было такое обязательство, скорее всего, которое российская сторона выставила как предпосылку – что Украина должна отозвать законопроект, потому что он нарушает Минские договоренности. Тогда это может свидетельствовать о том, что украинская сторона настроена на диалог. Так это выглядит. Ибо Макрон сказал именно об обязательствах. Теперь можем понимать, что есть какие-то другие предпосылки, обуславливающие готовность российской стороны встречаться. Сейчас нужно быть внимательными, слушать комментарии и заявления, смотреть на действия, были ли дополнительные шаги, которые требовали от Украины и как она их вынуждена была исполнить, как залог того, что Нормандский формат будет существовать.

Макрон пытается получить политические дивиденды перед выборами и, возможно, становится более гибким Путину Не открывает ли это путь к тому, что Россия посадит украинские власти с незаконными вожаками ОРДЛО на стол переговоров?

Пока в публичной плоскости знаем, что не открыли. Потому что официальная позиция Франции и Германии по состоянию на декабрь прошлого года, зафиксированная в официальном ответе министру иностранных дел РФ, участники Нормандской четверки никогда не согласятся на требования России обеспечить прямой диалог киевских властей с так называемыми представителями ОРДЛО. Сейчас Макрон пытается получить политические дивиденды перед выборами и, возможно, становится более гибким Путину. Ибо он привез некий компромиссный план, который РФ считает приемлемым. Здесь пока открытый вопрос.

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Какие выводы можем сделать из визита Макрона сначала в Россию, а затем в Украину? Почему такая последовательность?

Это может определяться графиком. В этот день в Киеве находилась министр иностранных дел Германии, там было задействовано политическое руководство государства. Для Макрона такая последовательность визита не критична – с нашей точки зрения. Потому что он уже в теме, знает ситуацию, имеет свои представления. Должен был переговорить о его новых инициативах с наиболее сопротивляющейся стороной – РФ. Когда он понял, что она готова рассматривать эти предложения, дальше задача говорить с Украиной, более склонной к поиску решения. Потому для нас это хорошо. Более важно, чтобы в обратной последовательности находился канцлер Германии, который будет только знакомиться с ситуацией. Только будет формировать позицию. Поэтому важно, кто первый будет ему обо всем говорить. То, что он сейчас встречается с президентом США, – это хорошо для нас. Потом встреча с нами, и только потом – посещение Москвы. Как раз то, что канцлер Германии будет говорить – принципиально важно, чтобы понять, какая динамика будет в Нормандском формате. Потому что Макрон будет заниматься предвыборной кампанией. Самым стабильным посредником будет оставаться именно Германия.

"Нам нужно продолжать решительно идти до конца путем выполнения "Минских соглашений", сказал Макрон — что это значит для Украины?

Никто с этим не спорит. Украинская сторона говорит, что мы готовы их выполнять. Российская сторона говорит, что она их никогда не нарушала, и вообще не является участником. Проблема в том, что у нас разные интерпретации того, что там написано, что считать выполненным и неисполненным, что считать обязательствами Украины, что России, Макрон именно об этом говорил. Какие конкретные действия должны выполнять и какие санкции за невыполнение. В ближайшие недели должны достичь однозначности толкования всех положений Минских договоренностей, отмечал Макрон, чтобы двигаться дальше в направлении их выполнения. Это Украина пойдет на отход от своих предыдущих позиций или Россия – это будет определять, как мы будем выполнять Минские договоренности.

Насколько реально достичь такой компромисс?

Это можно достичь, если Россия будет видеть прогресс в ее переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности. Причем это не обязательно отказ от расширения Альянса или предоставления Украине членства. Если РФ говорит, что ее главный интерес – это как гарантировать ее безопасность, то можно предложить другие инструменты. Если это будет расширение НАТО, но без каких-либо компонентов, пугающих Россию, это может быть решением. Россия больше заинтересована именно в переговорах по европейской безопасности. Если там Запад готов что-нибудь предложить, то РФ может стать более покладистой в Нормандском формате и более гибкой в ​​интерпретации Минских соглашений. В такой привязке Россия может пойти на компромисс, я думаю.

Чем рискует Украина, если власть подвергнется шантажу Кремля?

Всем рискует. Это нарушение государственности. Мы говорим о том, чтобы договориться так, чтобы не сдавать свои позиции. Возможность этого есть. Но привязана к другой переговорной игре. Из заявления нашего президента должны понимать, что никто не собирается сдавать украинские позиции. Надо смотреть на действия. Какие-либо переговоры, сам их факт, нельзя считать изменой. Таковыми можно считать только записанные договоренности. Надо смотреть, до чего договорятся.