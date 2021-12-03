Россия ищет повод для очередной агрессии - США

Российская Федерация ищет повод для очередной агрессии против Украины.

Об этом в пятницу сообщило посольство США.

"Давайте смотреть на вещи реально. Россия - единственная страна, которая накапливает войска на границе, чтобы угрожать соседям.

Не разрешайте России использовать дезинформацию и ложные нарративы как повод для агрессии", - написали американские дипломаты в Twitter.

Посольство ретвитнуло инфографику НВ, где российские войска находятся на оккупированных территориях Украины – в Крыму и районах Донецкой и Луганской областей. Также российская армия расположена в Белоруссии.

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Российский враг может привлечь для эскалации против Украины 94,3 тыс. солдат и офицеров. Украина допускает возможность очередного вторжения РФ, сказал министр обороны Алексей Резников в час вопросов к правительству в Верховной Раде.

Действия белорусского диктатора Лукашенко с использованием мигрантов направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной, заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

Если Россия поглотит Беларусь, Украина получит 1000 км источника опасности, сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.