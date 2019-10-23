Россия и технологии составляют основные угрозы для Европы - Столтенберг

Систему контроля над оружием и разоружением в Европе испытывает Россия и новые технологии Фото: Интерфакс-Украина

Систему контроля над оружием и разоружением в Европе испытывает Россия и новые технологии. Необходимы международные усилия для ее совершенствования.

Во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны НАТО генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил основные положения по этому поводу, пишет "Укринформ".

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"Режим контроля над вооружениями в Европе подвергается эрозии вследствие того, что Россия пренебрегает своими международными обязательствами, а также в результате появления новых актеров и новых технологий. Поэтому мы должны укрепить режим контроля над вооружениями, учитывая новые реалии, включая сохранение Договора о нераспространении (оружия массового уничтожения. - Gazeta.ua), укрепление контроля над ядерным оружием, модернизации Венского документа о военной прозрачности, а также разработать новые правила для использования новых технологий. Эти меры должны помочь в укреплении основанного на правилах мирового порядка и сохранить мир", - сказал генеральный секретарь НАТО.

НАТО призвало страны Альянса расширить военную помощь Украине. НАТО поддерживает шаги по выполнению Минских соглашений и видит прогресс в этом процессе. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встреч министров обороны НАТО.