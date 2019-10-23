Страны НАТО должны расширить военную помощь Украине - Столтенберг

Североатлантический совет НАТО под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетит Украину 30-31 октября Фото: liga.net

НАТО призвало страны альянса расширить военную помощь Украине.

НАТО поддерживает шаги по выполнению минских соглашений и видит прогресс в этом процессе. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встреч министров обороны НАТО, пишет РБК-Украина.

Североатлантический совет НАТО под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетит Украину 30-31 октября. В рамках визита представители Альянса побывают в Одессе и Киеве.

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В первый день делегация из Брюсселя прибудет в Одессу. Там встретится с кадетами. Посетит корабли и ознакомится с актуальной военной ситуацией в Украине. Североатлантический совет будут проведены специальные брифинги с участием министра обороны.

Стартовали морские учения стран НАТО Storm Fall 2019, в которых также участвуют ВМС Украины, Румынии и Болгарии. Маневры проходят в румынских территориальных и международных водах Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Румынии.