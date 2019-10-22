Украина начала совместные морские учения с НАТО

Стартовали морские учения стран НАТО Storm Fall 2019, в которых также участвуют ВМС Украины, Румынии и Болгарии.

Маневры проходят в румынских территориальных и международных водах Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Румынии.

"В основе сценария - элементы операции по коллективной обороне, согласно 5-й статье Вашингтонского договора, а тактические рамки учений предусматривают действия десанта в условиях гибридной угрозы обычных и военизированных сил. Целью учений, в которых задействована постоянная военно-морская противоминная группа, есть повышение уровня взаимодействия, а также совершенствования планирования и командования совместными силами", - говорится в сообщении.

В то же время глава наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко сообщил, что накануне в Черное море вошли четыре корабля 2-й постоянной Средиземноморской противоминной группы НАТО.

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"Вчера, 21.10.2019 г.., в Черное море вошли корабли 2-й Средиземноморской постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2: Флагман, корабль снабжения - ITS Vesuvio (A5329) - Italian Navy, тральщик TCG Amasra (M266) - Turkish Navy, тральщик ESPE Sella (M32) - Spanish Navy, тральщик ITS Numana (M5557) - Italian Navy", - отметил Клименко.

Международные учения Storm Fall-2019 запланированы, организованы и проводятся ВМС Румынии. Участие в них принимают девять военных кораблей Румынии и других стран, а также около 1000 военных моряков.

Страны НАТО проводят секретные военные учения во время которых отрабатывают использования ядерного оружия. Как отмечается, в рамках учений Steadfast Noon планируется отработать использование истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием.