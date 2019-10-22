 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 3924
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 37593
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1026
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1782
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3105
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2286
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3051
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3159
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
4
1
15
14
8
Украина начала совместные морские учения с НАТО
Украина начала совместные морские учения с НАТО
Последний аккорд лета: в Украине наблюдается потепление
Последний аккорд лета: в Украине наблюдается потепление
Внутри ядерного реактора: &quot;Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены&quot;
Внутри ядерного реактора: "Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены"
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
Видео
Все видео
Нардеп показал роскошный итальянский особняк "рупора Кремля" Соловьева
Нардеп показал роскошный итальянский особняк "рупора Кремля" Соловьева
Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"
Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
"Это для него норм" - Зеленского заподозрили в причастности к скандальному номеру "Квартала 95"
"Это для него норм" - Зеленского заподозрили в причастности к скандальному номеру "Квартала 95"
"Мне стыдно" - министр культуры извинился за хор им. Веревки в "Квартале 95"
"Мне стыдно" - министр культуры извинился за хор им. Веревки в "Квартале 95"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4923
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7380
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1764
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1008
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 891
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
1 Просмотров: 909
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
вторник, 22 октября 2019 21:12

Украина начала совместные морские учения с НАТО
4

  Комментировать

Стартовали морские учения стран НАТО Storm Fall 2019, в которых также участвуют ВМС Украины, Румынии и Болгарии.

Маневры проходят в румынских территориальных и международных водах Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Румынии.

"В основе сценария - элементы операции по коллективной обороне, согласно 5-й статье Вашингтонского договора, а тактические рамки учений предусматривают действия десанта в условиях гибридной угрозы обычных и военизированных сил. Целью учений, в которых задействована постоянная военно-морская противоминная группа, есть повышение уровня взаимодействия, а также совершенствования планирования и командования совместными силами", - говорится в сообщении.

В то же время глава наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко сообщил, что накануне в Черное море вошли четыре корабля 2-й постоянной Средиземноморской противоминной группы НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия в оккупированном Крыму испытывает ракеты

"Вчера, 21.10.2019 г.., в Черное море вошли корабли 2-й Средиземноморской постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2: Флагман, корабль снабжения - ITS Vesuvio (A5329) - Italian Navy, тральщик TCG Amasra (M266) - Turkish Navy, тральщик ESPE Sella (M32) - Spanish Navy, тральщик ITS Numana (M5557) - Italian Navy", - отметил Клименко.

Международные учения Storm Fall-2019 запланированы, организованы и проводятся ВМС Румынии. Участие в них принимают девять военных кораблей Румынии и других стран, а также около 1000 военных моряков.

Страны НАТО проводят секретные военные учения во время которых отрабатывают использования ядерного оружия. Как отмечается, в рамках учений Steadfast Noon планируется отработать использование истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина начала совместные морские учения с НАТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

"Зачем мне звезда, когда я умираю" – 90 лет тому назад родился Лев Яшин

Колдуна убили серебряной пуговицей

Катрин Денев засыпает в парике

Самое читаемое
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 96169
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
14
 Просмотров: 49860
&quot;Устали радоваться за других&quot; – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
"Устали радоваться за других" – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
4
 Просмотров: 48303
Гонтарева ответила на черный юмор &quot;Вечернего квартала&quot;
Гонтарева ответила на черный юмор "Вечернего квартала" 2 Просмотров: 22752
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 17309
Общество
Сообщили плохие новости с Донбасса
Сообщили плохие новости с Донбасса 1 Просмотров: 810
"Сейчас землю продают мошенническими методами" - эксперт о снятии моратория
"Сейчас землю продают мошенническими методами" - эксперт о снятии моратория
 Просмотров: 171
Правоохранители задержали опасную банду рэкетиров
Правоохранители задержали опасную банду рэкетиров Просмотров: 351
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении 2 Просмотров: 396
Украинцы могут выбрать состав жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Украинцы могут выбрать состав жюри Нацотбора на Евровидение-2020 1 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
10
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
9
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
5
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
4
В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город
4
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
Голосов: 46403
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua