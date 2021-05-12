Россия готовится интегрировать восточную Украину - Евросоюз

Европейский Союз заявляет, что Россия пытается постепенно поглотить части восточной Украины.

Такие действия Кремля, как организация нелегитимных выборов и выдача паспортов местным жителям, "направленные на фактическую интеграцию подконтрольных Украины территорий к России", говорится в документе, который на этой неделе обсуждался совместно со странами-членами, сообщает Bloomberg

Россия неоднократно отрицала планы захвата украинских территорий, заявляя, что сторонник мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

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Война на Донбассе вспыхнула после аннексии Крыма президентом Владимиром Путиным в 2014 году. Уже зафиксировано более 13 000 смертей.

В прошлом месяце Россия разместила вплотную к границам военной техники и более 100 000 военнослужащих, прежде чем частично отступить после призывов западных лидеров по деэскалации.