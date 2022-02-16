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Спецтема: Враг возле украинской границы

Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог

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Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина&quot; – политолог
"Россия постоянно говорила, что это Украина хочет выйти. На практике это Москва сделала для этого все возможное", говорит Андрей Миселюк. Фото: reuters

Президент страны-агрессора Владимир Путин будет держать карту признания "независимости" ОРДЛО в рукаве. Россия хочет, чтобы мир угадывал, какой следующий шаг она сделает. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Андрей Миселюк.

"Выход из Минских соглашений сейчас для РФ уже не так ужасен. Россия постоянно говорила, что это Украина хочет выйти. На практике – это именно Москва сделала для этого все возможное. Главный вопрос в том, что в ближайшее время, скорее всего, вопрос о признании ОРДЛО не будут решать. Путин получил все возможности – признавать или не признавать. Его политика будет в том, чтобы создать больше неопределенности. Чтобы мир думал, какой же Россия сделает шаг. Это будет карта в рукаве Путина", – говорит политолог.

РФ уже не заинтересована, чтобы просто вкладывать слишком много денег и иметь ограниченное влияние, говорит эксперт.

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"Россия перешла от серьезной поддержки этого конфликта в замороженном состоянии к периоду, когда использует этот рычаг как подготовку плацдарма, чтобы сломить ситуацию в свою пользу. В РФ хотят получить концентрацию всего, во что они вкладывали, стремятся иметь большее влияния. Так же поступали с другими оккупированными территориями, например, Абхазией", – говорит Миселюк.

Такая инициатива – дополнительное давление на Украину, считает политолог.

"То, что у людей на Донбассе есть российские паспорта, Кремль хочет использовать для размещения там своих войск. Это уже другая ситуация, чем зафиксированная искусственно скомпилированными Минскими соглашениями. Это новый уровень угроз, на который украинцы должны реагировать", – добавляет эксперт.

Украина имеет небольшие возможности влиять на ситуацию в так называемых ЛДНР, добавляет политолог.

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"Эти территории фактически подконтрольны Москве. Там люди с российскими паспортами, участвуют в российских выборах, живут в одном информационном пространстве с РФ. Кроме того, чтобы призывать Россию придерживаться Минских соглашений, у нас ничего нет. Но мы знаем, что подписи РФ стоят меньше бумаги, на которой они стоят", – говорит Миселюк.

Россия не перестает нападать на украинский суверенитет с 2014 года, отмечает политолог.

"Сейчас это такая многоходовка. Если признают эти территории, могут подписывать союзы, чтобы Россия на так сказать юридических основаниях размещала войска. Но сейчас говорить о какой-то возможной эскалации нельзя", – говорит Миселюк.

15 февраля Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы ОРДЛО. Путин получил обращение депутатов и "принял его во внимание".

В случае признания так называемых ДНР и ЛНР Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со "всеми сопутствующими последствиями". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 15 февраля.

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