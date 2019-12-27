Российский газ через Украину - у Зеленского назвали сроки

Ермак называет условия транзита "действительно выгодными". ФОТО: Facebook-страница Кирилла Тимошенко

Конракт на транзит российского газа в Европу через Украину могут подписать 28-29 декабря.

Об этом в комментарии ТСН сообщил помощник президента Андрей Ермак.

"Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт", - заявил он.

Украина успела разделить газотранспортную систему, выполнить все рекомендации Еврокомиссии, говорит Ермак. Это сняло так называемую "усталость от Украины".

"Мы очень тщательно выполняем наши обязательства. Думаю, что сегодня наши партнеры действительно уважают нас и видят в нас надежных партнеров".

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20 декабря в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии договорились о транзите российского газа в Европу. Переговоры продолжались 6 часов. Речь идет о соглашении на пять лет с возможностью продления до 10. Документ предусматривает минимальный объем транзита 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие четыре года.