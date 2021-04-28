Российские марионетки помешали договориться о перемирии на Донбассе

ТКГ не удалось договориться о перемирии на Донбассе. Фото: glavcom.ua

Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбассе.

Украина и Россия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "российские марионетки". Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

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По его словам, сегодня к переговорам ТКГ присоединились представитель Кремля Дмитрий Козак и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Не договорились, к сожалению, ни о чем. Хотя 5 часов работали. Согласовали даже компромиссный текст, но представитель ДНР Никанорова фактически заблокировала этот процесс.

В результате - соблюдение режима тишины, которое должно было начаться с 12-ти часов завтрашнего дня, не начнется. Марионетки Москвы заблокировали это решение", - заявил Гармаш.

На фоне эскалации на востоке и наращивание российских войск у украинских границ Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с главарями так называемых ЛНР и ДНР.