Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ

Телеканал не показал слова о "новом российском национал-фашизме".

Российский телеканал "Дождь" вырезал из интервью бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка слова, что президент РФ Владимир Путин "начал проповедовать идеологию нового российского фашизма".

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь экс-премьера Ольга Лаппо.

Опубликовала отрывок видео, который "Дождь" не показал.

"Мне жаль российский народ. Владимир Путин в последнее время начал проповедовать идеологию нового российского фашизма. Беда в том, что российское руководство возглавило новый российский национал-фашизм", - сказал Яценюк.

"Цензурирование именно этих фраз о Путине вызывает очевидное неприятие и вопрос об объективности (смелости?) редакции канала", - пишет Ольга Лаппо.

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При этом канал оставил высказывания Яценюка, в которых он сравнивал оккупацию Крыма с захватом территорий Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны, а изречения главы МИД РФ Сергея Лаврова о защите русскоязычного населения – с лозунгами того же Гитлера о защите немецкого населения на территориях, которые затем были оккупированы, сообщает "Детектор медіа".

В прошлом году ведущая телеканала "Дождь" делала замечания народному депутату Украины Алексею Гончаренко, надевшему футболку с надписью Putin is a killer.