"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо наращивать силу, говорит эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский должен стать лютым врагом российского президента Владимира Путина.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший командир роты батальона "Айдар", известный ученый Евгений Дикий.

"Любой украинский президент должен действовать по Донбассу и Крыму плюс-минус так, как это делал Порошенко. Кстати, Петра Алексеевича тоже выбирали, как президента мира. И он пытался играть во всякие там "перемирия" и "прекращения огня". Но быстро понял: России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной. Ее возвращение на правах Беларуси в СНГ. Порошенко был вынужден стать президентом войны, лютым врагом Путина. Любой следующий должен пройти ту же эволюцию. Зеленский сопротивляется этому, не хочет. Возможно, ему придется. Для страны это был бы лучший вариант.

Единственное, что надо было бы делать отличное от Порошенко, это готовиться к "хорватскому варианту" - силовому освобождению территорий. Это не невозможно. Но почему-то у предыдущей команды, всего старого генералитета стояла жесткая установка: мы не способны выбить Россию силой. Армию готовили держать фронт, и не более. Это ограничивало и дипломатический маневр.

Не факт, что Донбасс надо будет освобождать силовым путем, но мы должны быть к этому готовы. Тогда это по-другому ставило бы нас на международной арене. То же касается Крыма. Продуктивные переговоры с РФ возможны только с позиции силы, поэтому эту силу следует наращивать", - говорит Евгений Дикий.

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