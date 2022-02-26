России некого выводить в бой – Жданов

Россия хотела повторить свой сценарий в Украине с Северной Осетией. Ей это не удалось, говорит военный эксперт Олег Жданов. Фото: facebook.com

У русских оккупационных войск закончились резервы. Фактически им некого вести в бой. Несмотря на это, главной целью у них остается Киев. Преимущество сейчас за Вооруженными силами Украины, говорит в комментарии Gazeta.ua военный эксперт Олег Жданов.

"Так, как мы и предполагали, у них закончились резервы. Они пытались оперативными группами десанта взять Киев. Это не удалось. Но уйдут они из нашей земли при двух условиях. Первое – мы будем их гнать, Вооруженные силы и территориальная оборона. Сейчас они сломлены, вряд ли будут оказывать сильное сопротивление. Вторая возможность – дипломатический путь. Если будет достигнута такая договоренность между президентами", – говорит эксперт.

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Россия хотела бы повторить свой сценарий с Северной Осетией. С Украиной это не удалось, говорит Жданов.

"В первый день мы сломали их планы операции. Они не прорвали фронты в зоне Операции Объединенных сил. Поэтому на второй день были вынуждены изменить планы. Они не рассчитали и бросили в бой все остатки резерва, который стоял вдоль наших границ. Фактически им некого вести в бой. В точности повторяют сценарий с Северной Осетией. Когда на второй день армия России начала терпеть поражение, Путин стягивал десантные войска со всей РФ. К сожалению, Грузия не выдержала и проиграла. Мы выдержали. Теперь военное положение на наше польза. Я не думаю, что российские войска будут вести какие-то активные боевые действия. Сейчас главная задача – локализовать остатки десанта, диверсантов, которые еще ходят по нашей территории. И брать под наш контроль территорию, которую они контролируют", – рассказывает военный эксперт.

Цель оккупационной армии – захватить Киев, говорит Жданов.

"Цель у них - взять Киев. Изменить ее не могут, потому что оперативную инициативу уже потеряли. В любом случае, даже с выполнением цели по захвату Киева, им нужна оперативная пауза, чтобы подтянуть резерв. Есть информация из российских источников, вроде бы Путин размышляет объявить мобилизацию. И в кратчайшие сроки мобилизовать полмиллиона человек. Но пока это сделает, пока войска приедут в Украину, мы тоже не будем сидеть на месте".

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Россияне наступили на те же грабли второй раз, говорит Жданов:

"Они наступили на одни и те же грабли второй раз - так и не поняли нашей ментальности. В 2014-м году думали, что будут встречать хлебом-солью их "русский мир", а получили сопротивление со стороны Украины. То же самое сейчас - наскоком, небольшими силами думали, что захватят основные объекты в Украине и мы пойдем на переговоры. Но они не понимают, что наши люди борются за страну. За власть никто бы не стал воевать".

С 24 февраля в Украине идет полномасштабная война. Российские оккупационные войска пытаются прорваться по нескольким направлениям. Украинские воины держат оборону. За двое суток российские армейцы потеряли 14 самолетов разных типов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 орудий, ЗРК БУК-М1, десятки беспилотных авиационных комплексов, командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.