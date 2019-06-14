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Роспуск Верховной Рады: появились новые подробности из суда

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Роспуск Верховной Рады: появились новые подробности из суда
Парубий передал в суд заявления депутатов на выход из коалиции. Фото: УНІАН

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд все заявления народных депутатов о выходе из коалиции.

Об этом он заявил на одном из форумов, сообщает "РБК-Україна"

Парубий отметил, что передал в суд несколько важных документов.

"Я передал в суд несколько важных документов. Один из них - документ численности двух фракций. Передал и другой документ. Все заявления, которые поступали в аппарат Верховной Рады о выходе народных депутатов из коалиции", - заявил он.

"Когда коалиция в начале своего образования насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления депутатов, которые писали их о выходе. Если вычесть эти заявления от цифры 302, тоже получается больше, чем 226.

На момент выхода "Народний фронт" коалиция существовала и, кроме двух фракций, в нее входил ряд внефракционных депутатов.

У меня нет возможности считать членов коалиции, как нет такой функции и у президента. В КСУ достаточно документальных данных, чтобы можно было четко сделать вывод. И в 2016-м, и в мае до выхода "Народний фронт" в коалиции насчитывалось более 226 депутатов", - заявил Парубий.

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23 мая вступил в силу указ президента Владимира Зеленского, который досрочно прекратил полномочия парламента восьмого созыва и назначил выборы на 21 июля. Аргументируя свое решение, Зеленский заявлял, что коалиции в Верховной Раде не было с 2016-го года.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народний фронт" направили в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска парламента.

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