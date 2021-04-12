РФ обвиняют в причастности к похищению экс-судьи Чауса

Украина опровергает причастность к похищению судьи Чауса. Фото: Facebook

В Главном управлении разведки Минобороны отрицают возможную причастность к возможному похищению из Молдовы экс-судьи Николая Чауса.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судью Чауса вывезли в Украину. Задержали одного из похитителей

"Мы опровергаем информацию о причастности к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", - сказал он.

В Молдове похитили бывшего судью Днепровского суда Киева Николая Чауса. О похищении стало известно 3 апреля 2021. Похищение судьи попало на видео, которое распространили в сети.