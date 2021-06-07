РФ "невдомек" форма Украины, так как российские солдаты погибают на чужбине без шевронов - Минобороны

"Украина, вперед!", - сообщает Минобороны. Фото: @MinistryofDefence.UA

Министерство обороны Украины прокомментировало российскую истерику по поводу новой формы украинской национальной сборной по футболу.

"Новая форма сборной и российская истерика. "Невдомек". Им до сих пор невдомек, что в реальном мире Крым - это Украина. Норма для Европы, обеих Америк, Африки, Азии и даже СНГ.

Тем еще более жалкий этот "невдомек" на фоне того, что их спортсмены сейчас выступают на международных соревнованиях без собственного флага и гимна. А их солдаты погибают на чужбине без собственных шевронов", - сообщает Минобороны в Facebook

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6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал фото новой формы национальной сборной с надписью "Слава Україні!" и картой государства. Форма украинских футболистов вызвала возмущение у чиновников и депутатов страны-агрессора России.