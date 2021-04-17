РФ не хочет мира и блокирует любые шаги - Кравчук

Также Кремль отказывается обсуждать мирный план по Донбассу, который был разработан совместно с Францией и Германией. Фото Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Россия не хочет мира и делает все, чтобы заблокировать урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

В эфире телеканала ДОМ он напомнил, что Украина призывает РФ к прекращению огня в Донбассе, но она не реагирует на эти призывы.

"Россия не хочет мира. Россия делает все, чтобы заблокировать любые шаги", - считает Кравчук.

Также Кремль отказывает обсуждать мирный план по Донбассу, который был разработан совместно с Францией и Германией.

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"Вот на 19 апреля запланирована встреча политических советников лидеров стран нормандского формата. Ну, посмотрим. Может, они договорятся о чем-то, о дальнейших шагах. Потому что ситуация крайне тяжелая, напряжение высокое. Но мы же не можем закрывать глаза на те последствия, к которым приводит такая ситуация", - констатировал Кравчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макрона и канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, стороны обсудили обострение ситуации в Донбассе.