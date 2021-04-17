РФ не хочет мира и блокирует любые шаги - Кравчук

 
Ексклюзивы
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 549
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 315
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 990
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 495
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1233
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 657
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1692
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 936
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1053
Фото
Все фото
3
8
7
4
3
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Депутат Зинкевич стала прототипом куклы Barbie
Депутат Зинкевич стала прототипом куклы Barbie
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
В горсовете Славянска размахивали флагом России
В горсовете Славянска размахивали флагом России
Видео
Все видео
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"
ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
Россия предостерегла Турцию от продажи Украине ударных беспилотников
Россия предостерегла Турцию от продажи Украине ударных беспилотников
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
Интервью
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 549
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 315
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1053
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1935
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 783
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 апреля 2021
2 Просмотров: 567
Пишний бюст
У нас нібито є країна. А в ній існує буцімто інформаційно-­культурний простір. Так принаймні вважається. Проте, хоч як парадоксально, в тому ...
воскресенье, 18 апреля 2021 00:27

РФ не хочет мира и блокирует любые шаги - Кравчук

1 Комментировать
РФ не хочет мира и блокирует любые шаги - Кравчук
Также Кремль отказывается обсуждать мирный план по Донбассу, который был разработан совместно с Францией и Германией. Фото Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Россия не хочет мира и делает все, чтобы заблокировать урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

В эфире телеканала ДОМ он напомнил, что Украина призывает РФ к прекращению огня в Донбассе, но она не реагирует на эти призывы.

"Россия не хочет мира. Россия делает все, чтобы заблокировать любые шаги", - считает Кравчук.

Также Кремль отказывает обсуждать мирный план по Донбассу, который был разработан совместно с Францией и Германией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кравчук: Путину можно дать под дых

"Вот на 19 апреля запланирована встреча политических советников лидеров стран нормандского формата. Ну, посмотрим. Может, они договорятся о чем-то, о дальнейших шагах. Потому что ситуация крайне тяжелая, напряжение высокое. Но мы же не можем закрывать глаза на те последствия, к которым приводит такая ситуация", - констатировал Кравчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макрона и канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, стороны обсудили обострение ситуации в Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «РФ не хочет мира и блокирует любые шаги - Кравчук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы &quot;ВИА Гры&quot; - чем поражают звезды в сети
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы "ВИА Гры" - чем поражают звезды в сети
10
 Просмотров: 10521
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
8
 2 Просмотров: 6138
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
7
 Просмотров: 5148
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать 1 Просмотров: 5103
Сексапильная жена футболиста выпятила на камеру пышную грудь
Сексапильная жена футболиста выпятила на камеру пышную грудь
8
 Просмотров: 4464
Политика
Россия может пойти в наступление, если в Украине будет внутренний кризис - эксперт
Россия может пойти в наступление, если в Украине будет внутренний кризис - эксперт
 1 Просмотров: 450
Украина высылает российского дипломата
Украина высылает российского дипломата Просмотров: 783
После встречи с Зеленским Макрон будет советоваться с Путиным
После встречи с Зеленским Макрон будет советоваться с Путиным Просмотров: 603
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
 5 Просмотров: 1557
Россия вышлет задержанного украинского консула
Россия вышлет задержанного украинского консула Просмотров: 477
Больше всего комментируют
5
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
2
Продолжает вести себя как пацан - политолог рассказал, чего ожидать от Зеленского дальше
2
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
2
Скандального журналиста расстреляли во время пробежки
2
"Зачем мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на 1+1?" - журналистка
Голосов: 6670
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть