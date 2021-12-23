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четверг, 23 декабря 2021 05:19

РФ может нанести по Украине ядерный удар - председатель ВР Стефанчук

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РФ может нанести по Украине ядерный удар - председатель ВР Стефанчук
Стефанчук рассказал о возможном ядерном ударе на Украину. Фото: Украинская правда

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Россия может нанести ядерный удар по Украине.

На такой шаг Москва может пойти из-за того, что Киев идет по демократическому пути развития, заявил он на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

Стефанчук напомнил, что Украина отказалась от ядерного потенциала, однако Россия не выполняет Будапештский меморандум, предполагающий сохранение территориальной целостности нашей страны.

"Сегодня Россия, которая стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, она может нанести нам даже ядерный удар. Никакие данные нам в 1996 году гарантии не работают, мы беззащитны перед ядерной угрозой", - заявил спикер.

Россия уже нарушила свои обязательства в 2014 году и продолжает это делать в 2021 году, подчеркнул он.

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Сергей Шойгу заявил, что на Востоке Украины находятся 120 работников американских частных военных компаний, привезших химическое оружие и готовящих провокацию.

По его словам, американцы "оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах, готовят украинские силы к специальным операциям и активным боевым действиям".

Никаких подтверждений своим словам Шойгу не предоставил.

В МИД Украины это назвали "массированной российской дезинформацией".

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