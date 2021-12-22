В МИД ответили на обвинения российских властей по поводу химического оружия и американских инструкторов

В МИД призвали российские власти перейти в конструктивное русло. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины отрицало обвинения, звучавшие во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Олега Николенко, которую опубликовала "Європейська правда".

"Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе - очередные примеры массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории", - сказал он.

МИД Украины призвал руководство России прекратить выдвигать ультиматумы и возвратиться в конструктивное русло. Это подтвердит задекларированное российским президентом на заседании коллегии стремление разрешить конфликт политико-дипломатическими методами.

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"Первым шагом должно стать начало выполнения Россией Минских договоренностей и договоренностей лидеров нормандского формата. Прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ РФ от логики конфронтации станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте", - подытожил Николенко.

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил, что на Востоке Украины находятся 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли химическое оружие и готовят провокацию. Об этом Шойгу доложил на совещании с Путиным. Также российский министр заявил, что американцы "оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил к проведению специальных операций и активным боевым действиям".