РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка

Британская разведка сообщила, что Россия планирует нападение на Украину. Фото: BBC

Британские разведчики предостерегли правительство своей страны по поводу возможного нападения России на Украину.

Москва может пойти на вторжение уже в ближайшие дни – в канун католического Рождества, говорят разведчики, сообщает Daily Star со ссылкой на собственные источники.

Разведка предупредила о "реальной возможности" такого развития событий.

В Минобороны и МИД Великобритании не ответили, как Лондон будет реагировать в случае усугубления российской агрессии.

В Daily Star отметили, что дата 25 декабря может оказаться не случайной. Мол, именно в этот день 1979 Советский Союз вторгся в Афганистан. При этом СССР полностью вывел свои войска из страны только через десятилетия.

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Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал возможное вторжение войск Российской Федерации в Украину. По его словам, европейским странам следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему.