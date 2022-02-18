Резников успокоил украинцев и объяснил, где есть угроза из России

Украинцам в целом по стране в настоящее время ничего не угрожает. Есть угрозы жителям прифронтовых территорий, где стреляет российский оккупант.
Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в Верховной Раде на часе вопросов правительству, сообщает Gazeta.ua.
"В ближайшие времена гражданам Украины в целом на всей территории ничего не угрожает.
Кроме граждан, проживающих в Луганской и Донецкой областях, где незаконные вооруженные формирования под руководством военных Российской Федерации стреляют вторые сутки и подвергают опасности гражданское население и наших военных.
Там угроза реальная", - сказал министр.
Украина получает данные разведки от партнеров, отметил Резников.
"Видим все происходящее вокруг наших границ, сравниваем данные партнеров с данными нашей разведки в режиме реального времени", - заявил.
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Касательно понтонного моста через реку Припять, который заметили через спутники в Беларуси в 6 км от украинской границы, Резников заявил: "Налажена прямая связь между атташе по военным вопросам. Мы подняли вопрос относительно этой переправы и получили ответ, что это в рамках учений и ее скоро разберут. По крайней мере, так заверила белорусская сторона".
По словам министра, украинские правоохранительные органы следят за безопасностью и порядком в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
"К любым сценариям готовы", - сказал он.
17 февраля российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую. Один снаряд попал в детский садик. Контузии получили две воспитательницы заведения. Также пострадал мужчина.
Через час боевики обстреляли школу в поселке Врубовка Луганской области.
В результате обстрела были повреждены окна школы и газопровод в поселке Врубовка. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.
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