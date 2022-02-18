Резников успокоил украинцев и объяснил, где есть угроза из России

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 153
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Просмотров: 972
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 3753
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1476
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 765
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 333
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 387
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3528
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 1611
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 522
Фото
Все фото
11
8
14
8
19
Около Медведчука: у Шуфрича есть оформленный по законам РФ особняк в Крыму - &quot;Схемы&quot;
Около Медведчука: у Шуфрича есть оформленный по законам РФ особняк в Крыму - "Схемы"
Зеленский на катере направляется в зону ООС
Зеленский на катере направляется в зону ООС
Военные продемонстрировали Зеленскому &quot;смерть&quot; российских танков
Военные продемонстрировали Зеленскому "смерть" российских танков
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера &quot;Носорога&quot; Сенцова
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера "Носорога" Сенцова
Видео
Все видео
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
Глава облгосадминистрации сделал скандальное заявление о "русских братьях"
Глава облгосадминистрации сделал скандальное заявление о "русских братьях"
"На него не надавишь" - Арахамия о Трухине и мандате
"На него не надавишь" - Арахамия о Трухине и мандате
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Потап и Настя Каменских, разбойное нападение на журналистов и депутаты: как Коломойский отгулял день рождения
Потап и Настя Каменских, разбойное нападение на журналистов и депутаты: как Коломойский отгулял день рождения
Интервью
1/5
Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали – сын Героя Небесной сотни
Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 477
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 1557
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2214
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5301
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4491
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 февраля 2022
Просмотров: 261
День храму
Пишу це вранці у вівторок, на Стрічення, коли в нас у Сулимівці храмовий празник чи простіше — храм. Храм — це коли приходять гості. ...
пятница, 18 февраля 2022 11:57

Резников успокоил украинцев и объяснил, где есть угроза из России

  Комментировать
Резников успокоил украинцев и объяснил, где есть угроза из России
Украина получает данные разведки от партнеров, отметил Резников. Фото: Reuters

Украинцам в целом по стране в настоящее время ничего не угрожает. Есть угрозы жителям прифронтовых территорий, где стреляет российский оккупант.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в Верховной Раде на часе вопросов правительству, сообщает Gazeta.ua.

"В ближайшие времена гражданам Украины в целом на всей территории ничего не угрожает.

Кроме граждан, проживающих в Луганской и Донецкой областях, где незаконные вооруженные формирования под руководством военных Российской Федерации стреляют вторые сутки и подвергают опасности гражданское население и наших военных.

Там угроза реальная", - сказал министр.

Украина получает данные разведки от партнеров, отметил Резников.

"Видим все происходящее вокруг наших границ, сравниваем данные партнеров с данными нашей разведки в режиме реального времени", - заявил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду

Касательно понтонного моста через реку Припять, который заметили через спутники в Беларуси в 6 км от украинской границы, Резников заявил: "Налажена прямая связь между атташе по военным вопросам. Мы подняли вопрос относительно этой переправы и получили ответ, что это в рамках учений и ее скоро разберут. По крайней мере, так заверила белорусская сторона".

По словам министра, украинские правоохранительные органы следят за безопасностью и порядком в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

"К любым сценариям готовы", - сказал он.

17 февраля российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую. Один снаряд попал в детский садик. Контузии получили две воспитательницы заведения. Также пострадал мужчина.

Через час боевики обстреляли школу в поселке Врубовка Луганской области.

В результате обстрела были повреждены окна школы и газопровод в поселке Врубовка. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Резников успокоил украинцев и объяснил, где есть угроза из России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Джону Траволте 68: вспоминаем знаковые фильмы, благодаря которым прославился кинозвезда

Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео

Самое читаемое
&quot;Ее может ждать такая же участь, как Паш&quot; - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
8
 Просмотров: 32311
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 14769
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
3
 Просмотров: 7641
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
12
 Просмотров: 7605
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
4
 Просмотров: 7578
Политика
На выборах президента избиратели будут присматриваться к новым лицам - эксперт
На выборах президента избиратели будут присматриваться к новым лицам - эксперт Просмотров: 9
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
 Просмотров: 288
Россия объявила об учениях с "ядерной триадой" - руководить будет Путин
Россия объявила об учениях с "ядерной триадой" - руководить будет Путин Просмотров: 621
В правительстве отреагировали на заявление главы Закарпатской ОГА, который назвал россиян "братьями"
В правительстве отреагировали на заявление главы Закарпатской ОГА, который назвал россиян "братьями" Просмотров: 603
Министр обороны поддержал легализацию оружия в Украине
Министр обороны поддержал легализацию оружия в Украине Просмотров: 387
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий
3
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council
2
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
2
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
Голосов: 1637
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть