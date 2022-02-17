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четверг, 17 февраля 2022 07:25

Российские военные перебросили мост возле Украины. Подозревают провокации

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Российские военные перебросили мост возле Украины. Подозревают провокации
В Чернобыльской зоне был построен понтонный мост. Фото: Planet

В 6 км от границы Беларуси и Украины российские войска перебросили понтонный мост через реку Припять.

Мост развернули на территории заповедника в Чернобыльской зоне, написал в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.

"Он позволяет сократить путь к украинской границе на более чем 70 км. Накануне американская разведка получила информацию о подготовке провокации в Чернобыльской зоне. Схема проста и эффективна. Попытка подрыва или подрыв одного из чернобыльских объектов "нациками", как заранее исполнителей уже назвал Лукашенко. Дальше заходят, например, белорусские спасатели и зовут на помощь россиян, ведь это глобальная угроза. Дальше понеслось, что Киев не контролирует опасную для всей Европы Чернобыльскую зону", - пишет он.

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"Есть полноценный мост КПП Славутич. Там можно просто проехать". "А зачем для провокаций строить мост?" "У них столько вариантов напасть на Украину, что конкретный план или планы никого не волнуют, кроме военных", - пишут в комментариях.

На территории Чернобыльской зоны в районе заброшенного белорусского села Вепри российские военные построили мост через реку Припять. Оттуда в Киев – около 150 км. Ранее на этом участке не фиксировали военную активность. Спутниковые снимки показывают, что первая активность по накоплению техники РФ здесь началась 10 февраля 2022 года.

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