Резников: Ситуация с российскими войсками на границе не изменилась, в ОРДЛО – паника

Украинская разведка обменивается данными с разведками стран-партнеров, сказал Резников.

Ситуация на границе с Российской Федерацией и Беларусью по поводу российских войск с прошлой недели не изменилась.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на брифинге в четверг, сообщает Gazeta.ua.

"По сравнению с пятницей существенных изменений или какого-либо неожиданного факта не произошло. Не наблюдаем формирования каких-то ударных группировок. Вероятность эскалации – низкая", - рассказал министр.

Сейчас российские войска насчитывают около 115 тыс. наземного компонента. "Учитывая территорию Беларуси, прилегающие районы РФ, временно оккупированные территории – ОРДЛО и Крым", – объяснил.

"Происходит перекидывание подразделений на полигоны в Крыму, Воронежской области. Шесть российских десантных кораблей с северного балтийского флота продолжают переход по Средиземному морю и, по нашим данным, должны зайти в сирийский порт Тартус. Не исключено, что они могут использовать дальше свой маршрут в сторону Черного моря", - сообщил.

На территории Беларуси должна начаться активная фаза белорусско-российских военных учений. "Это будет несколько тысяч человек. Наши Вооруженные силы, пограничники, Национальная гвардия, полиция, СБУ готовы. Мы наблюдаем во всех пяти областях, граничащих с Беларусью", – сказал Резников.

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Также назвал ситуацию на Донбассе контролируемой.

"Интенсивность провокаций со стороны российских подразделений – не высока, уменьшается.

На этой неделе один раз обстреляли Светлодарск, ранили мирного жителя. Вчера зафиксировали сброс гранаты с беспилотного летательного аппарата на пункте пропуска "Гнутовое", - сказал.

Россия продолжает снабжение оккупационных войск - 1-го и 2-го армейского корпусов оружием и горюче-смазочными материалами. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей враг производит ротацию, сообщил.

"Наша разведка наблюдает испуг среди боевиков. Поскольку воспринимают российскую пропаганду, которой их насыщают, про будто бы будущее украинское наступление.

И это отражается на низком психологическом состоянии наемников и других подонков, несущих службу в 1-м и 2-м армейском корпусе вооруженных сил Российской Федерации", - сказал министр.

А Крым российский оккупант использует, как полигон. "Наблюдаем накопление оружия. Но по состоянию на сегодняшний день формирования ударных группировок не зафиксировано", – рассказал Резников.

1 февраля в Киев прибыл самолет с очередной партией военной помощи от США. Доставили более 80 т боевых патронов к стрелковому оружию. Перед этим Великобритания направила противотанковое вооружение.