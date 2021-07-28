Резников прокомментировал больничный Кравчука

Алексей Резников работает в украинской делегации в ТКГ с 2019 года. Фото: @MReintegration

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников не исключает, что будет представлять Украину на заседаниях Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Он является первым заместителем председателя украинской делегации.

"Экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности на постоянной основе происходят для того, чтобы урегулировать ситуацию нарушения режима прекращения огня. Не нужно созывать именно Трехстороннюю контактную группу. Есть отработанный механизм и этим будут занимаются наши представители в группе по безопасности.

Следующее заседание ТКГ планово - завершение августа. Потому что каждый год в августе разъезжаются все представители, в частности ОБСЕ.

Возглавляет украинскую делегацию в ТКГ на сегодняшний день Леонид Кравчук. Пока он находится на больничном. Я не буду раскрывать медицинские вопросы частного характера. Закончится его больничный и он продолжит, я надеюсь, управлять украинской делегацией.

Если вдруг он не сможет принять участие в заседании, я, как первый заместитель главы украинской делегации, буду представлять Украину во время этих заседаний", - сказал вице-премьер в эфире телеканала "Україна 24".

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"Есть вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Германия и Франция являются посредниками в "Нормандской формате", - напомнил Резников.

"Насколько мне известно, предложено провести встречу между министрами иностранных дел. Но пока что министр иностранных дел Российской Федерации Лавров отказывается от принятия участия в таком заседании. Видимо, он очень сильно занят избирательной гонкой в государственную думу РФ", - сказал вице-премьер.

Леонид Кравчук находится в реанимации после операции на сердце. Врачи комментариев не дают, говорят, семья Леонида Макаровича запретила сообщать подробности. В августе прошлого года президент Владимир Зеленский ввел Леонида Кравчука в состав делегации Украины в ТКГ и назначил его главой делегации.