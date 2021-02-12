Резников озвучил объем финансовых потерь от оккупации Донбасса

Алексей Резников сообщил, что расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более чем $21 млрд. Фото: Facebook / Алексей Резников

Потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях пока составляют 375 млрд грн без учета стоимости активов. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"По расчетам и экспертными заключениями Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 миллиардов гривен, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - сказал Резников во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины" 12 февраля в Киеве.

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Вице-премьер-министр добавил, что по оценкам Венского международного института, затраты на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более чем $21 млрд.

Российско-украинская война продолжается с февраля 2014 года. Тогда РФ оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Оккупированные территории Донбасса находятся на грани экологической катастрофы, о чем заявил первый президент Украины, глава украинской делегации для участия в ТКГ Леонид Кравчук во время выступления на Совбезе ООН.