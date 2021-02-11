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четверг, 11 февраля 2021 22:30

Донбасс находится на грани экологической катастрофы

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Донбасс находится на грани экологической катастрофы
Кравчук предупредил о радиоактивных выбросах на Донбассе. Фото: Facebook

Временно оккупированный Донбасс находится на грани экологической катастрофы.

Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации для участия в ТКГ Леонид Кравчук во время выступления на Совбезе ООН.

"Донбасс находится на грани экологической катастрофы. И не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов и мин, но и в результате радиоактивных выбросов.

Хочу напомнить, что в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советским правительством было проведено ядерный взрыв. После взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попала на поверхность и в грунтовые воды", - сказал Кравчук.

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По его словам, почти 3 года назад оккупационная администрация прекратила откачку подземных вод.

"Радиация уже проникает в горизонты питьевой воды. Кроме того, в результате российской агрессии, МАГАТЭ не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал", - добавил Кравчук.

Президент Владимир Зеленский 11 февраля прибыл с рабочей поездкой в ​​Донецкую область. Там должен ознакомиться с ситуацией на передовой. Вместе с Зеленским на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки" и глава ОП Андрей Ермак.

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Дата
11
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