Санкции против РФ за оккупацию украинских территорий останутся в силе - Администрация США

США сохранят санкции против РФ. Фото: 24 канал

Соединенные Штаты никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией.

Санкции за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе сохранятся, пока Российская Федерация не изменит свой курс, на заседании Совбеза ООН заявил представитель американской миссии Родни Хантер.

"США никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией. Поэтому санкции за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе будут сохраняться, пока РФ не изменит своего курса. Мы поддерживаем минские соглашения, как путь вперед для урегулирования", - заявил он.

По словам Хантера, урегулирование должно быть дипломатичным с учетом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма.

"Мы призываем РФ вывести войска из Украины, прекратить поддержку марионеток и других военных формирований и выполнять свои обязательства в рамках Минска. Призываем допустить международные организации на оккупированные территории", - заявил Хантер.

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Раньше стало известно, что Евросоюз планирует новые санкции против РФ.