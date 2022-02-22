Резников обратился к ВСУ: Наш выбор очень простой – защищать свою страну

Министр призвал сохранять спокойствие и продолжать защищать страну. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

То, что в Украине знали восемь лет, теперь увидел весь мир.​

С такими словами министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Вооруженным силам Украины по поводу "признания" Кремлем ЛДНР.

"Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломанны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Лгал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю. Вчера он показал свое настоящее лицо", - пишет Резников.

Европа теперь поймет истинную цену избегания честных ответов.

"Наш выбор очень простой – защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось. Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те "друзья", которые не один год уговаривали нас капитулировать. Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние", - сказал министр.

Украину ждет победа. Армию поддерживает народ. Руководство государства и командование ВСУ сейчас направляет усилия на укрепление обороны. Будут привлекать помощь партнеров.

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"Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотическим решениям. Мы этого не допустим. Наша сила – в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй. Ради памяти побратимов. Ради тех, кого любим. Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине!" - подытожил он.

21 февраля Владимир Путин признал так называемые ЛНР и ДНР "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".