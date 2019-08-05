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вторник, 06 августа 2019 15:00

Решение по Портнову связано с политической ситуацией - адвокат

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Решение по Портнову связано с политической ситуацией - адвокат
Возмещение морального вреда и репутационных потерь на 7 млн адвокат называет необоснованным. ФОТО: Andriy Portnov

Решение Печерского райсуда, которым экс-замглавы АП времен Януковича Андрею Портнову присудили компенсацию за репутационный вред, связанное с политической ситуацией.

Такое мнение Gazeta.ua высказал адвокат Роман Маселко.

"Решение принято в период, когда Портнов начал активно рассказывать, что он привлечет к ответственности (бывшую. - Gazeta.ua) политическую власть, в первую очередь, Порошенко. И это дело было на рассмотрении еще раньше, но решение вынесено сейчас, когда Порошенко потерял полную власть, контроль над судами. Решение привязано не к закону, в первую очередь, а к политической ситуации", - отметил он.

"В связи с другой политической ситуацией Портнов испытывает определенную силу. Хотя мне хотелось бы очень быть уверенным, что это его ошибочное впечатление — будто он может себя чувствовать абсолютно безнаказанным. Я надеюсь, что новая власть действительно не будет этого показывать", - добавил адвокат.

Судью Сергея Вовка, который вынес решение в пользу Портнова, Маселко называет возможно ангажированным, а сумму компенсации 7 млн грн - необоснованной.

"Даже при потере жизни, за потерю родных, здоровье, инвалидность наши суды выносили 200-250 тысяч - до миллиона. 7 миллионов - это гигантская сумма. Я что-то сомневаюсь, что объективный суд оценил бы в такую ​​сумму моральные страдания и репутацию Андрея Портнова, уже не говоря, есть ли эта репутация и насколько она ценна. Большая часть населения Украины считает его одиозным и репутация там минусовая", - отметил Маселко.

На самого Портнова украинские правоохранители за 5 лет ничего не нашли. Причины в "отсутствии следов" и надлежащей доказательной базы, объясняет адвокат.

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Сейчас есть большой запрос на судебную реформу, а у новой власти - все возможности, указывает Маселко.

"Президент до избрания обещал, что наработки общественности - единственных людей, которые хотят реформ, потому что ни чиновники, ни судьи не хотят - будет применять. Многие представители его партии поддержали эти предложения и сказали, что судебная реформа является ключевой реформой. Рябошапка (заместитель главы Офиса президента. - Gazeta.ua) неоднократно говорил, что первыми шагами будет перезагрузка Высшей квалификационной комиссии, Высшей рады юстиции, что необходимо для начала новой реформы. Ожидания есть, обещания есть, разработанный механизм есть, законопроект уже есть. У них есть все возможности", - добавляет он.

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2 августа судья Юрий Вовк удовлетворил иск экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова. Он судился с Министерством юстиции и Госказначейством за якобы причиненный ущерб его репутации. Репутационным ущербом сторона защиты Портнова называет наименование его "подозреваемым" в переписке Генпрокуратуры и посла Украины в Канаде с одной стороны и правительством Канады с другой в 2014-м. За это против Портнова применили санкции, заявила адвокат Елена Исаевская. По словам самого экс-заместителя главы АП, на тот момент он не был подозреваемым ни в одном производстве. По словам Исаевской - был, но недолго.

Представители Миньюста, Госказначейства, ГПУ и МИД просили отказать в иске через безосновательность требований. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, с которого собирается взимать средства Портнов, в комментарии Следству.Инфо назвал иск "неадекватным и политически мотивированным".

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Дата
06
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