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четверг, 14 мая 2020 16:06

"Решение по кандидатам в мэры - за Зеленским. Это его партия" - "слуга"

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&quot;Решение по кандидатам в мэры - за Зеленским. Это его партия&quot; - &quot;слуга&quot;
Президент Зеленский на съезде "Слуга народа" в июне прошлого года. Фото: Макс Левін, LB.ua

Президент Владимир Зеленский будет лично подбирать кандидатов в мэры на местных выборах. Об этом заявил глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко.

СН будет выдвигать кандидатов в мэры во всех городах, сказал Корниенко "Апострофу".

"Собираем сейчас информацию из нескольких источников. Есть команда Михаила Федорова (вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации. - Gazeta.ua) и Сергея Трофимова (первый заместитель руководителя Офиса президента. - Gazeta.ua), которая занимается интеграцией всего, что касается регионального развития, в одну систему. Они пытаются совместить что-то от Минрегиона, что-то от ОП, что-то с депутатской линии. У них есть интересная идея, суть которой в том, что они много-много людей нашли по определенным параметрам и мы смотрим на этих людей, с кем-то из них ведем беседы.

Но когда ты человека нашел по параметрам, то, скорее всего, это не действующий политик. Это может быть крупный бизнесмен или управленец. Или известный человек в городе. У них есть какой-то портрет, по которому мы это все делаем. Затем мы отбираем шорт-листы людей и проводим с ними переговоры", - рассказал глава партии.

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"Когда Зеленский шел в президенты, у людей было много вопросов, но вопрос,"почему он?" - был только у системных противников. В остальных этого вопроса не было. Потому что людям было понятно, что он в Украине известный и успешный и у него есть опыт, есть система ценностей, которая для людей выглядела на тот момент лучше, чем у действующих политиков.

Также мы и по городам смотрим вероятных кандидатов в мэры. Это люди с ценностями и пришедшие из сфер, где есть успешный опыт. Действующие мэры часто нажимают на то, что они опытные, но многие из них были мэрами впервые. Тот же Филатов был бизнесменом и немного пробыл заместителем губернатора. Но научился как-то. Поэтому и наши кандидаты смогут как-то управлять городами, особенно, если мы дадим им инструменты", - сказал Корниенко.

Касательно тех, кто занимается подбором канидатур, то нардеп заявил:

"Это широкий круг. Мы привлекаем и наши региональные структуры, кого-то советуют, где-то Арахамия кого-то советует, то есть это процесс широкий. Я сказал бы, что Федоров и Трофимов его координируют. А финальное решение будет принимать президент, потому что это его партия и он наш лидер".

Офис президента занялся подготовкой партии "Слуга народа" к местным выборам. В подготовке задействуют глав облгосадминистраций, сообщали СМИ.

Местные выборы запланированы в Украине на 25 октября.

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