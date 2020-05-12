Партию Зеленского готовят к местным выборам. ОП включает админресурс, привлекают кадры времен Януковича

СМИ связывают Сергея Трофимова с бывшим "регионалом" Вадимом Новинским. Фото: Эльдар Сарахман

Офис президента занялся подготовкой партии "Слуга народа" к местным выборам.

В подготовке задействуют председателей облгосадминистраций, пишет "Українська правда".

В каждом региональном штабе есть сразу 3-4 центра влияния. Прежде всего это главы ОГА, которые искренне переживают за результат местных выборов - именно им придется работать с местными и областными советами. За работу председателей ОГА отвечает первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов. Он на Банковой главный за всю региональную политику.

Второй центр - старые представители "Зе! Команды", работавшие в регионах на предыдущих выборах. За их координацию отвечает Илья Павлюк, которого источники называют теневым руководителем всей нынешней избирательной кампании.

Павлюк имеет свою группу нардепов во фракции "Слуга народа", которых в свое время по подозрению в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова пытался распустить тогдашний руководитель ОП Андрей Богдан.

Павлюк также известен журналистам, как бывший соратник скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, которого во времена Януковича считали "смотрящим" за таможней. Он был официально оформленным помощником Калетника в 2007-2011 годах. В те времена СМИ называли Павлюка "королем контрабанды западной таможни".

"Илья - полноценный член команды. Вова даже предлагал ему как-то формализоваться, но Павлюк сказал, что в тени ему будет удобнее", - рассказывал один из соратников Зеленского.

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Третий центр - технологический штаб, которым занимается лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Нардеп отвечает за поиск и координацию политтехнологов, которые будут работать по регионам. Как и на парламентских выборах, Корниенко скорее всего будет официальным руководителем избирательной кампании.

И четвертый - это депутаты-кураторы. Часть этих депутатов курирует первый помощник президента Сергей Шефир. Ранее он старался не вмешиваться в любую политическую деятельность и оставался "просто другом президента".

Очередные местные выборы запланированы в Украине на 25 октября. Верховная Рада объявит их в середине июля, параллельно в парламенте готовят изменения в Избирательный кодекс, сказал Александр Корниенко.