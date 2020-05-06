Рада будет менять Избирательный кодекс и объявит местные выборы

В середине июля Верховная Рада объявит о проведении местных выборов в октябре 2020 года.
Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге в среду.
"Ближайшие пару недель формируем план изменений в Избирательный кодекс, вносим их в зал, обсуждаем и принимаем где-то до конца июня.
И фактически до середины июля Верховная Рада выполнит свою конституционную функцию и объявит местные выборы там, где это делает Верховная Рада. В других субъектах вновь созданных громад это сделает ЦИК", - сказал нардеп.
Каждый избиратель, который придет голосовать на местных выборах в объединенные территориальные громады, получит пять бюллетеней, а в Киеве - два.
"Если рассмотрим выборы в ОТГ, то там есть бюллетень в совет ОТГ - это первый бюллетень. Второй - это председатель ОТГ, третий бюллетень - районный совет, четвертый бюллетень - областной совет и пятый - староста этого поселка. В Киеве будет проще - их будет два", - сказал Корниенко.
Для того чтобы не запутать избирателей, бюллетени будут иметь разные цвета, ЦИК будет проводить разъяснительную работу с гражданами.
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С 18 мая Верховная Рада планирует выйти из карантина и начать работать в обычном режиме.
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