Рада будет менять Избирательный кодекс и объявит местные выборы

Сейчас формируется план изменений в Избирательный кодекс, говорят в "Слуге народа". Фото: iportal.rada.gov.ua

В середине июля Верховная Рада объявит о проведении местных выборов в октябре 2020 года.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге в среду.

"Ближайшие пару недель формируем план изменений в Избирательный кодекс, вносим их в зал, обсуждаем и принимаем где-то до конца июня.

И фактически до середины июля Верховная Рада выполнит свою конституционную функцию и объявит местные выборы там, где это делает Верховная Рада. В других субъектах вновь созданных громад это сделает ЦИК", - сказал нардеп.

Каждый избиратель, который придет голосовать на местных выборах в объединенные территориальные громады, получит пять бюллетеней, а в Киеве - два.

"Если рассмотрим выборы в ОТГ, то там есть бюллетень в совет ОТГ - это первый бюллетень. Второй - это председатель ОТГ, третий бюллетень - районный совет, четвертый бюллетень - областной совет и пятый - староста этого поселка. В Киеве будет проще - их будет два", - сказал Корниенко.

Для того чтобы не запутать избирателей, бюллетени будут иметь разные цвета, ЦИК будет проводить разъяснительную работу с гражданами.

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С 18 мая Верховная Рада планирует выйти из карантина и начать работать в обычном режиме.