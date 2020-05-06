"Слуги" предлагают перевести Раду в привычный режим

Сейчас, кроме внеочередных пленарных заседаний, нардепы встречаются на комитетах в онлайне. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

С 18 мая Верховная Рада планирует выйти из карантина и начать работать в обычном режиме. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге.

Соответствующее постановление внес председатель фракции СН Давид Арахамия.

Предлагается с 18 мая начать работу парламента в обычном режиме согласно календарному плану.

Изменения предлагается принять в связи с отменой части ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса в Украине.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 424 народных депутата. 248 представителей фракции "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее", 17 - "Довира". Свою работу начали в прошлом году 29 августа.