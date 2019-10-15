Рейтинг Зеленского резко упал

Рейтинги Зеленского падают. Фото: ТСН

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского резко упал всего за один месяц.

Положительно к деятельности главы государства относится 66% украинцев. При этом в сентябре у Зеленского было 73%, сообщают данные опроса КМИС.

Нейтральное отношение к Зеленскому выразили 23% респондентов, тогда как 9% украинцев негативно оценили работу президента.

Также рухнул рейтинг премьер-министра Алексея Гончарука - с 17 до 10%, и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - с 33 до 27%.

Что касается пятого президента Петра Порошенко, то его деятельности позитивно оценили лишь 11% украинцев, а лидера "Голоса" Святослава Вакарчука поддерживают 25% опрошенных.

При этом в двух "больших" политиков рейтинг вырос - у лидера ОПЗЖ Юрия Бойко с 20 до 24%, и у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко - до 23% с 19%.

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Раньше сообщалось, что Украина стала 85-й из 141 страны мира в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума.