Украина ухудшила позиции в мировом рейтинге

Украина ухудшила позиции макроэкономической стабильности. Фото: РБК Україна

Украина стала 85 из 141 страны мира в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

В прошлом году занимала 83 место из 140 стран, передает "Економічна правда".

По уровню государственных институтов занимаем 104 место. В 2018-м занимали 110 позицию. По уровню инфраструктуры как и прошлый год находимся на 57 месте. По уровню внедрения технологий - на 78 месте. В прошлом году были 77.

Украина ухудшила позиции макроэкономической стабильности. В этом году занимаем 133 место. В прошлом году - 131. По уровню здравоохранения - 101 место. Были 94. По уровню образования поднялись с 46 до 44 позиции.

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По рынку труда Украина заняла 59 место. В прошлом году было 66. За уровнем финансовой системы заняли 136 позицию, объему рынка - 47, динамикой бизнеса - 85.

В этом году в рейтинге лидирует Сингапур, США и Гонконг. В пятерку вошли Нидерланды и Швейцария.

Украина за год поднялась с 59 на 54 место в рейтинге конкурентоспособности стран мира. Рейтинг составляет Международный институт управленческого развития в Швейцарии. В нем представлено 63 страны мира, об этом сообщает исследования IIMD.