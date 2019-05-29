Украина поднялась в рейтинге конкурентоспособности стран мира - исследование

Сингапур - на вершине рейтинга самых конкурентоспособных экономик мира. США на третьей позиции. Вторую строчку занял Гонконг. Фото: из открытых источников

Украина за год поднялась с 59 на 54 место в рейтинге конкурентоспособности стран мира. Рейтинг составляет Международный институт управленческого развития в Швейцарии.

В нем представлено 63 страны мира, об этом сообщает исследования IIMD.

Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по 20 параметрам, разделенных на четыре категории: эффективность экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Параметры, в свою очередь, состоят из более 300 различных переменных - от вклада в мировой ВВП, цен на бензин и уровня налоговых ставок к стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости национальной культуры для иностранных идей.

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Украина в этом году настигла в рейтинге Словакию, которая находится на 53 месте.

Из постсоветских стран выше в рейтинге Литва - на 32 месте. Казахстан - на 34 месте, на 35-м - Эстония.

Сингапур через десять лет вернулся на вершину рейтинга самых конкурентоспособных экономик мира. США на третьей позиции. Вторую строчку занял Гонконг.

Сингапура помогли развита технологическая инфраструктура, квалифицированные рабочие руки, благоприятное законодательство об иммиграции и эффективность при создании новых предприятий.

В марте подавляющее большинство пенсионеров улучшило покупательную способность. Это прежде всего связано с повышением на 11% средней пенсии за первый квартал 2019 года. Выросла покупательная способность и тех, кто живет на минимальную зарплату.