Эксперты объяснили, вырастут ли доходы украинцев ближайшее время

В Украине пока нет возможности повышать зарплаты. В этом году рост экономики замедлится с 3 до 2,5%. Фото: Униан

В марте подавляющее большинство пенсионеров улучшило покупательную способность. Это прежде всего связано с повышением на 11% средней пенсии за первый квартал 2019 года. Выросла покупательная способность и тех, кто живет на минимальную зарплату. Ведь с 1 января выплаты подняли на 12% - с 3723 до 4173 грн, рассказал Gazeta.ua Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

"Однако в марте по сравнению с декабрем прошлого года снизилась средняя зарплата. Она начала падать с января. К уровню предыдущего года вернется в июле, может только в октябре. С одной стороны - высокий декабрьский показатель является предметом гордости правительства. С другой - видим падение реальной покупательной способности работающих украинцев", - объясняет эксперт.

Украинцы пока не чувствуют роста доходов. Чтобы ситуация изменилась, покупательная способность должна повышаться несколько лет подряд.

"Далее зарплаты будут повышать медленнее, чем до сих пор. Ведь по меморандуму с МВФ должны сдерживать бюджетные расходы. Надо понимать, что зарплата должна расти, как ВВП в стране. Все, что больше - это инфляция или разница в доходах между бедными и самыми богатыми категориями населения" , - отмечает Дорошенко.

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По словам финансового эксперта Алексея Куща, повышать дальше зарплаты в Украине нет возможности.

"Наши зарплаты еще далеки не просто от европейских, а от уровня выплат в региональных соседей. Получаем меньше, чем белорусы, русские или казахи. Однако в этом году увидим замедление роста экономики с 3 до 2,5%. Кроме того, дальнейший рост заработных плат приведет к снижению конкурентоспособности нашего рынка. С другой стороны, если зарплаты не будут повышать, то украинцы продолжат искать работу за рубежом", - объясняет он.

Чтобы подсчитать реальную покупательную способность, надо ориентироваться на показатель располагаемого дохода. Это средства, которые остаются у населения за вычетом инфляции.

"В 2014-2015-х реальный располагаемый доход населения в расчете на гривну упал на 31-32%. В долларовом эквиваленте он снизился еще больше. В 2016-м увидели рост на 2%. В 2017-м показатель прибавил 11%. В прошлом году располагаемый доход вырос немного меньше, чем на 10%. То есть покупательная способность украинцев улучшилась", - объясняет Алексей Кущ.

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Драйвером экономического роста он называет розничную торговлю. Она ежегодно добавляет 6-7%.

"Если бы покупательная способность ухудшалась, торговля не развивалась бы. Так, последние несколько лет ВВП растет, а промышленное производство падает. В январе-феврале увидели падение последнего на 2-3%. Зато ВВП прибавил 2,7%. Это также происходит за счет развития торговли", - резюмирует финансист.

Наибольшую среднюю зарплату в марте получали в Киеве - 16 207 грн. Наименьшую - в Черновицкой обл. (7437 грн). Средняя зарплата в Украине составляла 10 237 грн. В декабре 2018-го - 10 573 грн.