Рейтинг доверия к Зеленскому снизился

Рейтинг доверия уменьшился на 2%, по данным социологов. Фото: preisident.gov.ua

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 44% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 28-30 ноября.

53% опрошенных не доверяют президенту.

Мэру Киева Виталий Кличко доверяют 33%, бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману - 31%.

Спикеру Дмитрию Разумкову- 27%, экс-премьеру Юлии Тимошенко - 26%, бывшему "регионалу" Юрию Бойко - 24%, 5-му президенту Петру Порошенко - 23%, министру внутренних дел Арсену Авакову - 22%, экс-премьеру Арсению Яценюку -15%, действующему премьеру Денису Шмыгалю - 15%.

Социологи опросили по телефону 2,5 тыс. респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее социологи группы "Ретинг" сообщали, что Зеленскому доверяют 46%, по опросу 15-17 ноября.

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Украинцы избрали президентом Владимира Зеленского на выборах 21 апреля 2019 года. Во 2-ом туре выборов за него проголосовали 73,22% избирателей. Его партия "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах получила 43,16% голосов и сформировала монобольшинство в Верховной Раде.