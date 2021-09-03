"Регионала" Мураева вывесили в центре столицы - сети свирепствуют

На Доме профсоюзов Украины в центре столицы повесили баннер с лицом бывшего "регионала", владельца антиукраинского телеканала "Наш" Евгения Мураева. Фото опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко.

Автор: @ssternenko

Пользователи Facebook и Telegram пишут:

"Это какое-то издевательство! В центре Киева - ватник"

"Лучше бы надпись: я хочу быть малороссом"

"Вата уже знает, как потушить пожар в своих рядах"

"Через сколько часов снимут, интересно?"

"Виталий сейчас снова примчится и будет говорить, что они без разрешения, он вообще ничего не знает"

"Я не пойму, это нарочно делается, что-ли? Чтобы людей позлить?"

"Долго не провисит, чувствую".

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