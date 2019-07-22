Реформа, так реформа!

Виктория Джарты: "ВККС саботирует работу по осуществлению квалификационной оценки судей"

Обычно, обновление власти напрямую связано с обновлением всех институтов государства. Судебная ветвь власти никогда не была исключением.

Смена главы государства в 2014 году стала отправной точкой проведения судебной реформы, однако "устарела судебная реформа", как свидетельствуют публичные заявления в СМИ представителей новоизбранного президента, подлежит аудиту.

Следует отметить, что мотивом введения проверки результатов судебной реформы, как отметил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, являются: "озабоченность ситуацией, складывающейся в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона".

Итак, если "старая судебная реформа" будет проверяться, то быть "новой судебной реформе"? Достаточно ли есть аргументов считать, что реформа не состоялась? И какие последствия будут ощущать на себе непосредственные участники реформы, в частности, судьи? Какими они будут считаться: прошедшими этапы квалификационного оценивания или подлежащими "переквалификации"?

На сегодня отсутствует четкий регламент и порядок проведения "новой судебной реформы". Однако, еще в предвыборной гонке раздавались лозунги о том, что реформа начнется с судей Верховного Суда, созданного в 2017 году.

На первый взгляд кажется, что именно судьи опять же будут объектами толи проверки, толи переаттестации. Однако не все так просто.

Ключевым моментом "новой судебной реформы" является обновление судебных органов, которые непосредственно участвуют в отборах, назначениях, оценке судей и кандидатов на должности судей - Высшей квалификационной комиссии судей Украины (далее - ВККС) и Высшего совета правосудия Украины. Именно указанные судебные органы принимали непосредственное участие в создании судейского корпуса Верховного Суда.

Есть несколько предположений, почему Высшая квалификационная комиссия судей Украины стала мишенью "новой судебной реформы".

Так, основным назначением ВККС является кадровое обеспечение функционирования судебной ветви власти, которая находит свое выражение, по крайней мере, в двух основных направлениях.

Во-первых, речь идет о переаттестации судей, которые уже назначены на соответствующие должности, во-вторых, о формировании кадрового состава судов путем осуществления квалификационного оценивания кандидатов на должность судьи. К сожалению, на сегодня, приходится констатировать тот факт, что работа ВККС по обоим указанным выше направлениям не удовлетворяет потребности общества и в целом может считаться проваленной.

Так, одной из первых громких проблем функционирования ВККС стало нарушение требований законодательства о начале работы нового Верховного Суда. В частности, речь идет о трудностях, которые были вызваны невозможностью укомплектования Верховного Суда вследствие затягивания процедуры квалификационного оценивания.

При этом Общественным советом добродетели неоднократно было высказано замечание относительно прозрачности осуществления такой оценки. В качестве примера можно привести информацию о том, что одна из задач во время конкурса в Верховный Суд фактически полностью взята из судебных решений, где кандидаты принимали участие в рассмотрении как судьи.

Такое положение дел прослеживается не только по отношению к высшим органам судебной власти, но и вцелом. В результате проведения судебной реформы кадровый ресурс судебной власти, который и без этого было неудовлетворительным, значительно уменьшился. Из-за отсутствия судей в отдельных административно-территориальных единицах суды вообще остановили работу. На таком положении дел отмечалось и в профессиональных, в том числе научных, источниках, а также в средствах массовой информации.

В результате этого рядовые граждане, которые нуждались в судебной защите своих прав, столкнулись со значительной судебной волокитой. На сегодняшний день ситуация почти не изменилась. В частности, как отмечает Р. Куйбида, ВККС не спешит решать проблему, ведь за почти пять лет деятельности не рекомендовала к назначению ни одного нового судью.

Специалисты отмечают, что, учитывая нагрузку на судебную ветвь власти, по состоянию на май 2019 году в Украине не хватает почти 3000 судов. Конечно, в таком положении дел виновата не только ВККС. Однако результаты деятельности данного органа, а точнее их отсутствие, имеют первостепенное значение.

Как сообщил председатель Совета судей Украины А. С. Ткачук, в Совет судей Украины поступают многочисленные обращения относительно затягивания ВККС процесса квалификационного оценивания, а также несоблюдение данным органом обнародованного ориентировочного графика проведения оценки, неопределенности даты последнего этапа, непонятности метода оценки практических задач и тому подобное. Не секрет, что сегодня есть судьи, в собеседовании с которыми был объявлен перерыв. И вроде перерыв перерывом, но не продолжительностью же в годы. Кроме того, есть много судей, которых ни разу не приглашали на последний этап оценки - собеседование, хотя предыдущие этапы успешно были сданы еще весной 2018 года. Из этого возникает очень много вопросов, но, к сожалению, риторических...

Приведенные данные являются ярким свидетельством того, что ВККС саботирует работу по осуществлению квалификационной оценки судей.

Однако есть и обратная сторона медали, в данном случае речь идет о самом смысле осуществления квалификационного оценивания, который в свое время был определен как процесс очистки судебной ветви власти от нечестных судей и невозможности ее укомплектования такого рода лицами в будущем.

Беспокойство общества в целом судебной системой стало катализатором создания Общественного совета добродетели (далее - ОСД), на который была положена обязанность не законодателем, а именно обществом восстановить доверие к судейскому корпусу.

Однако даже при выполнении возложенных на ОСД обязанностей, последний принимал решение о самоустранении на время от процедуры оценки судей, из-за конфликта с ВККС. После возобновления участия ОСД, в работе последнего остались пробелы, одним из которых является несвоевременное предоставление заключений о соответствии судей занимаемым должностям, что делает невозможным предоставление судьями своих объяснений.

В то же время, единственный ли это конфликт в судебных органах? Средства массовой информации перегружены информацией о болезненной теме членов ВККС - о сроках их полномочий. Доказательством тому являются противоречивые судебные решения, которые появляются чуть ли не каждый день, но окончательная точка еще не поставлена, последнее слово еще не сказано... Интересен тот факт, что ВККС уклоняется от выполнения решений судов вместо того, чтобы выбрать установленный законодателем способ несогласия - обжалование в вышестоящую инстанцию. Опять же возникает вопрос: почему именно судебный орган, который неопосредствовано формирует судебный корпус, а значит через судей гарантирует право на судебную защиту и право на справедливый суд рядовому гражданину подрывает доверие такого гражданина, а не является образцом верховенства права?

Нельзя оставить без внимания и еженедельные кадровые изменения - только за три последние недели численность членов ВККС уменьшилась: сначала уволился Тарас Лукаш, в дальнейшем омбудсмен Украины уволила Андрея Козлова, а впоследствии были прекращении полномочий Сергея Прилипко, Павла Луцюка и Татьяны Весельской.

Остается вопрос, как теперь восстановить доверие именно в ВККС? Намерения объединения ВККС с Высшим советом правосудия будут все же реализованы? Или идеи об избрании членов ВККС по конкурсу будут воплощены в жизнь?

Все новое всегда вызывает много вопросов: как? зачем? кто? когда?

Но все же, надо понимать, что судебная ветвь власти - это не только судьи, но и те, кто их выбирает и оценивает. Поэтому причина утраченного в свое время и невозобновленного доверия общества к суду - это не только судейский корпус. Будем ждать реализации "новой судебной реформы", возможно именно она станет ответом на все вопросы. Реформа, так реформа!