Реформа, от которой "плющит" Путина, продвинулась дальше

Начинается новая эра в украинском судопроизводстве, говорят эксперты.

Сразу 10 членов Высшего совета правосудия сложили полномочия. Таким образом, орган потерял кворум и прекратил полномочия.

Об этом во вторник сообщил председатель правления Фонда DEJURE, юрист Михаил Жернаков.

Юрист назвал ВРП коррумпированной.

"Очевидно, посмотрели, как проходили вчера собеседования в Этическом совете с кандидатами на должности и кое-чего поняли", - написал.

Теперь, по словам эксперта, у ВРП есть 16 вакансий, которые должны быть заполнены.

"Опять-таки, из-за Этического совета - того самого, о котором вчера Путин жаловался, что в нем преимущество имеют независимые международные эксперты.

Таким образом, даже в самом худшем случае ВРП обновится добродетельными членами на 16/21, что больше, чем на три четверти", - объяснил юрист и добавил, что "начинается без преувеличения новая эра в украинском судопроизводстве".

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О том, что "уничтожено средоточием судебной мафии" заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Падение зашкваренной ВРП - это начало преобразования одного из ключевых государственных институций - судебной системы. Уже к осени обновленная ВРП начнет ее глобальную очистку.

Именно поэтому Путина вчера так плющило от этой реформы. Он понимает, что уже к осени потеряет важный инструмент подрыва Украины - коррумпированный суд (в том числе любимый Банковой ОАСК)", - пишет активист.

Высший совет правосудия вносит представление о назначении судьи на должность, принимает решение об увольнении. В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Этический совет, который будет заниматься отбором кандидатов в Высший совет правосудия, сформирован, а судебная реформа началась. В июле Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов ВРП и деятельности дисциплинарных инспекторов.