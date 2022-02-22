Реформа, от которой "плющит" Путина, продвинулась дальше

Сразу 10 членов Высшего совета правосудия сложили полномочия. Таким образом, орган потерял кворум и прекратил полномочия.
Об этом во вторник сообщил председатель правления Фонда DEJURE, юрист Михаил Жернаков.
Юрист назвал ВРП коррумпированной.
"Очевидно, посмотрели, как проходили вчера собеседования в Этическом совете с кандидатами на должности и кое-чего поняли", - написал.
Теперь, по словам эксперта, у ВРП есть 16 вакансий, которые должны быть заполнены.
"Опять-таки, из-за Этического совета - того самого, о котором вчера Путин жаловался, что в нем преимущество имеют независимые международные эксперты.
Таким образом, даже в самом худшем случае ВРП обновится добродетельными членами на 16/21, что больше, чем на три четверти", - объяснил юрист и добавил, что "начинается без преувеличения новая эра в украинском судопроизводстве".
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О том, что "уничтожено средоточием судебной мафии" заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
"Падение зашкваренной ВРП - это начало преобразования одного из ключевых государственных институций - судебной системы. Уже к осени обновленная ВРП начнет ее глобальную очистку.
Именно поэтому Путина вчера так плющило от этой реформы. Он понимает, что уже к осени потеряет важный инструмент подрыва Украины - коррумпированный суд (в том числе любимый Банковой ОАСК)", - пишет активист.
Высший совет правосудия вносит представление о назначении судьи на должность, принимает решение об увольнении.
В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Этический совет, который будет заниматься отбором кандидатов в Высший совет правосудия, сформирован, а судебная реформа началась.
В июле Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов ВРП и деятельности дисциплинарных инспекторов.
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