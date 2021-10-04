Разумкова удалили из чата "слуг"

Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова удалили с фракционного чата "Слуги народа" в мессенджере.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Устенко, пишет УНН
"Действительно, Разумкова удалили из чата", - сказал "слуга".
По словам депутата, это сделал председатель фракции Давид Арахамия.
Решение связано с процессом отстранения председателя Верховной Рады, объяснил "слуга".
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4 октября председатели парламентских комитетов, народные депутаты от "Слуги народа" покинули заседание согласительного совета, который вел спикер Разумков.
Председатель Верховной Рады заявил, что предлагал встречу с фракцией, однако получил отказ.
Ранее депутаты от "СН" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности.
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